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Сербия увеличит транзит российского газа в Венгрию, - Сийярто

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Сербия увеличит транзит российского газа в Венгрию, - Сийярто
Сербия готова транспортировать в Венгрию больше российского газа, если Украина и РФ не продлят транзитное соглашение.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Недавно мы узнали, что Украина стремится прекратить ранее заключенное транзитное соглашение с Россией. Сегодня президент Сербии дал четко понять, что Сербия готова обеспечить необходимый транзитный объем, если Венгрия захочет нарастить закупку природного газа, который через Сербию транспортируется в Венгрию", - сказал министр. 

Он добавил, что свое обещание президент Сербии Александер Вучич выразил лично премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в ходе встречи в Будапеште.

В настоящее время Венгрия получает около 80% своего природного газа из России. Большинство из него импортируется через трубопровод "Турецкий поток", проходящий по территории Сербии.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Господарі дали шавкам копняка і ті одразу почали ретельно сраку цілувати!
  • Oleg Siol
    Дякуємо за наводку. Турецький потік, як і північні потоки законні цілі для держави Україна.
  • Микола Шумахер
    Півтора року війни... Україна, нарешті, "прагне (!?...) припинити (П Р А Г Н Е ПРИПИНИТИ - о@їти) укладену раніше транзитну угоду із росією"...
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