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Первые F-16 Дания отправит Украине ближе к Новому году, речь идет о 6 единицах, - премьер Фредериксен

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Первые F-16 Дания отправит Украине ближе к Новому году, речь идет о 6 единицах, - премьер Фредериксен
Дания предоставит первые истребители F-16 для Украины ближе к Новому году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции с президентом Зеленским заявила премьер Мэтте Фредериксен.

"Относительно того, когда мы планируем доставить самолеты (F-16. - Ред.). Мы сейчас продолжаем процесс скрининга, обучение также вскоре начнется. Поэтому надеюсь, что ближе к Новому году первая группа самолетов покинет землю Дании, направятся в Украину. Около 6 из них", – сказала она.

Также премьер надеется, что в следующем году еще 8 самолетов также отправятся из Дании в Украину.

"А еще через год еще пять. Мы это сделаем как можно скорее. Нам нужны все возможные технические детали. Все навыки, чтобы подготовиться лучше и тогда мы будем готовы", - добавила Фредериксен.

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Топ комментарии

  • Серая Лиса
    Кацапи повинні ж отримати достатньо часу, щоб вжити відповідних заходів.
  • Валерий Сузима 30b098ac
    та можна не поспішати, можна по 2 в рік відправляти, а потім дорікати про повільний контрнаступ і невдячність українців...
  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо, друзі.
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