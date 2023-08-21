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F-16 способен изменить ход событий, преимущество в воздухе – это ключ к успеху на земле, - Игнат

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F-16 способен изменить ход событий, преимущество в воздухе – это ключ к успеху на земле, - Игнат
Украине необходимо преимущество в воздухе над российскими захватчиками.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Решения уже имеем, ожидаем их реализации. Правильно замечаете, что я сказал, что мы выиграем сразу эту войну. Сразу, конечно, не выиграем, но F-16 способен изменить ход событий. Способен обеспечить нам то, что нам нужно сегодня больше всего - преимущество в воздухе на оккупированных территориях", - сказал он.

По словам Игната, на оккупированных территориях находятся свободно примерно 8-9 истребителей РФ.

"Бросают управляемые авиабомбы, пускают авиационные ракеты. С F-16 им не удастся это делать. Поэтому преимущество в воздухе – это ключ к успеху на земле", - добавил спикер.

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Топ комментарии

  • ArtK
    про танки теж таке говорили.
  • Микола Шумахер
    Наші пілоти - як Боги! Але їм не вистачає техніки (вчора москалі завдали 29 авіаударів, наша авіація - 9 (на "лише 9", а ДЕВ'ЯТЬ! - хлопці витягують, як можуть).
  • Олександр САТ РЕМ
    Якщо левами командують вівці .... то і ф -16 не допоможе ...

    Потрібно корінним чином змінювати кервництво держави .....

    Але для цього потрібно , щоб змінився народ. Поки , що народ в більшості влаштовує як є ...
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