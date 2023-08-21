F-16 способен изменить ход событий, преимущество в воздухе – это ключ к успеху на земле, - Игнат

Украине необходимо преимущество в воздухе над российскими захватчиками.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Решения уже имеем, ожидаем их реализации. Правильно замечаете, что я сказал, что мы выиграем сразу эту войну. Сразу, конечно, не выиграем, но F-16 способен изменить ход событий. Способен обеспечить нам то, что нам нужно сегодня больше всего - преимущество в воздухе на оккупированных территориях", - сказал он.

По словам Игната, на оккупированных территориях находятся свободно примерно 8-9 истребителей РФ.

"Бросают управляемые авиабомбы, пускают авиационные ракеты. С F-16 им не удастся это делать. Поэтому преимущество в воздухе – это ключ к успеху на земле", - добавил спикер.

Читайте также: Первые F-16 Дания отправит Украине ближе к Новому году, речь идет о 6 единицах, - премьер Фредериксен