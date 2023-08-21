В Крыму, вместо туристического, открыли новый сезон, - ОК "Південь"

На оккупированном полуострове уже давно констатировано практически отсутствие приезжих туристов, есть только внутреннее перемещение.

Об этом заявила в эфире национального телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Туристический сезон был закрыт вместе с открытием "хлопкового". В принципе, в Крыму уже давно констатировано отсутствие фактически приезжих туристов, а перемещение внутренне локальное", – сказала она.

Так, если говорить о перемещении жителей полуострова, то они из центральных регионов "подъезжали к морю, посмотреть на окопы, которые там нарыли".

"Но в большинстве туристического сезона как такового нет. Держатели туристического бизнеса жалуются на то, что этим летом у них не было то, что предполагалось. И в большинстве туристический сезон направлен за поребрик", - сказала спикер.

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