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Быстрых действий на Юге не может быть, у врага преимущество и в воздухе, и в вооружении, и в количестве личного состава, - Минобороны

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Быстрых действий на Юге не может быть, у врага преимущество и в воздухе, и в вооружении, и в количестве личного состава, - Минобороны
Украинские военные совершают мощные наступательные и оборонительные действия на Юге, однако надеяться на скорейшее продвижение не стоит.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

ВСУ продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Враг на южном направлении хорошо укрепился и минами, и бетоном. Они подтягивают туда свои профессиональные подразделения, десантников и технику. Ведутся ожесточенные бои. Но наши военные очень эффективно уничтожают эту технику", – рассказала Маляр.

На прошлой неделе, по ее словам, на южном направлении ВСУ уничтожили 18 вражеских танков, 29 боевых бронированных машин, артиллерийские системы и минометы и даже один вертолет, а также уничтожена специальная техника и средства ПВО.

"То есть враг на южном направлении не может полноценно осуществлять оборону. Наши ВСУ мощно его ослабляют, чтобы двигаться вперед", - сказала замминистра обороны.

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Однако, заметила она, быстрых действий здесь быть не может, потому что столкнулись в поединке мощные силы, и нельзя недооценивать врага. "У них есть преимущество и в воздухе, и в вооружении, и в количестве личного состава. Однако украинские военные совершают мощные наступательные и оборонительные действия", - подчеркнула Маляр.

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Топ комментарии

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    іншими словами-"доводимо до відома народу України ,що анонсований раніше "зеленою" владою контр наступ і швидке звільнення українських територій відкладується на невизначений термін" ,
  • Анатолий К 65c6a92d
    Ганна Маляр має займатися забезпеченням ЗСУ, а не коментувати те, що в компетенції Генштабу. По чому сьогодні яйця у шефа?
  • Stepan Kruchkovskii f9f988b9
    Та ви ШО???Серйозно???Запад винен???.......От клятий,запад))))Ну да...я ж забув.....Я вам ничего не должен,я должен тока сваим радителям!(с).
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