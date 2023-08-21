Быстрых действий на Юге не может быть, у врага преимущество и в воздухе, и в вооружении, и в количестве личного состава, - Минобороны

Украинские военные совершают мощные наступательные и оборонительные действия на Юге, однако надеяться на скорейшее продвижение не стоит.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

ВСУ продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Враг на южном направлении хорошо укрепился и минами, и бетоном. Они подтягивают туда свои профессиональные подразделения, десантников и технику. Ведутся ожесточенные бои. Но наши военные очень эффективно уничтожают эту технику", – рассказала Маляр.

На прошлой неделе, по ее словам, на южном направлении ВСУ уничтожили 18 вражеских танков, 29 боевых бронированных машин, артиллерийские системы и минометы и даже один вертолет, а также уничтожена специальная техника и средства ПВО.

"То есть враг на южном направлении не может полноценно осуществлять оборону. Наши ВСУ мощно его ослабляют, чтобы двигаться вперед", - сказала замминистра обороны.

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Однако, заметила она, быстрых действий здесь быть не может, потому что столкнулись в поединке мощные силы, и нельзя недооценивать врага. "У них есть преимущество и в воздухе, и в вооружении, и в количестве личного состава. Однако украинские военные совершают мощные наступательные и оборонительные действия", - подчеркнула Маляр.