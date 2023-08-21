Острой проблемой в оккупированных городах Луганской области стал вывоз бытового мусора.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

"И если ситуацию в захваченных в прошлом году населенных пунктах хотя бы можно обусловить боевыми действиями и значительными разрушениями, то оккупированные в 2014 году города дошли до такой жизни своими силами", - отметил он.

Глава администрации рассказал, что проблема с вывозом бытового мусора из дворов острая "и для жителей, к примеру, Северодонецкого района, и для жителей Хрустального (которые за девять лет так и не увидели желания России сделать их жизнь лучше), и много где еще".

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"В ответ на многочисленные запросы для закрытия вопроса накануне так называемых "первых выборов" в России решили отправить в "ЛНР" четыре мусоровоза. На весь регион. Считают, что последние должны справиться", - подчеркнул Лысогор.