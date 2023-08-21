Все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит, - Зеленский

Каждая из демократии мира может стать очередной мишенью России, если Украина не выстоит.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления перед парламентом Дании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что сейчас российское зло бьет болью и смертью по украинским городам и селам. При этом страна-агрессор открыто говорит, что не ограничится Украиной.

"Потом после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу и дальше в мир. И я уверен, что вы это слышите из Москвы. Все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что международное право не получится реанимировать. По его словам, любая из демократии мира может стать мишенью. То ли для ракет, то ли для наемников, то ли для дестабилизации. Он уверен, что демократические страны это ощущают.

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"Но Украина таки выстоит. Я хочу, чтобы вы это услышали, увидели и почувствовали. Украина выстоит", - подчеркнул он.