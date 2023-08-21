Почти 1000 дельфинов погибли в Черном море, - Минзащиты окружающей среды

С начала полномасштабного вторжения в Черном море погибло около 1000 дельфинов. Сколько погибших дельфинов дрейфует в море, точно не известно.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что это не только побережье Украины, но и Болгария, Турция. Среди причин гибели морских млекопитающих - морские мины, взрывы, запуски ракет, низкие полеты российских истребителей, травмирующие млекопитающих.

Кроме того, из-за подрыва Каховской ГЭС в Черное море и дельту Днепра попало около 15 млрд кубометров пресной воды. Это нарушило их экосистемы и привело к значительному опреснению моря.

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