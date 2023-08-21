Новости • Агрессия России против Украины

Почти 1000 дельфинов погибли в Черном море, - Минзащиты окружающей среды

2 11512
Почти 1000 дельфинов погибли в Черном море, - Минзащиты окружающей среды
С начала полномасштабного вторжения в Черном море погибло около 1000 дельфинов. Сколько погибших дельфинов дрейфует в море, точно не известно.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что это не только побережье Украины, но и Болгария, Турция. Среди причин гибели морских млекопитающих - морские мины, взрывы, запуски ракет, низкие полеты российских истребителей, травмирующие млекопитающих.

Кроме того, из-за подрыва Каховской ГЭС в Черное море и дельту Днепра попало около 15 млрд кубометров пресной воды. Это нарушило их экосистемы и привело к значительному опреснению моря.

Читайте также: Из-за агрессии РФ в Черном море массово гибнут дельфины: Офис генпрокурора расследует экоцид. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Герхард
    От реально краще б замість кожного дельфіна здихало 10 росіян.
    Світ від цьго став би тільки кращим.

    Шкода тварин. Не шкода паразитів.
  • Чайка Київ
    Серті цих розумних створінь на кацапській нежиті.
  • ПРАВДИВЫЙ
    РФ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНА !!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости