Зеленский в парламенте Дании: Люди не ошибаются, презирая такую Россию. Ей безразлично, кого убивать - детей или солдат

Россия, которая пошла против мира и Украины, не различает, кого убивать – детей или военных. Российское зло бьет болью и смертью в украинских городах.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте Дании, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия не различает, кого убивать – детей или солдат. Он отметил, что Москва хочет "насилием подменить закон".

"Люди сейчас не ошибаются, когда презирают такую Россию. Уничтожающую, которая пошла против всех нас. И которой мы вместе даем ответ. И мы выстоим", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, "сейчас российское зло бьет болью и смертью в украинских городах и селах, но открыто говорит, что Украиной не ограничится".

"Потом, позже, после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу и дальше в мир, и я уверен, вы это слышите", - добавил он.

Мы знаем, что мир будет. Мы знаем, что сможем вернуться к нормальной жизни. То, что мы любили, то, как мы жили. И я благодарен вам за то, что вы уже сейчас помогаете Украине с восстановлением, в частности нашему городу Николаеву, над которым Дания взяла шефство", – заявил Зеленский.