Косово присоединилось к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Республика Косово присоединилась к декларации "Группы семи" о гарантиях безопасности Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти, опубликовав соответствующий документ.

"Обеспечение победы Украины и привлечение российских лидеров к ответственности за их преступления является необходимым условием сохранения мира и демократии". – подчеркнул он.

"Косово готово способствовать этим усилиям", – добавил Курти.

В заявлении премьера Косово говорится, что вторжение России в Украину остается угрозой международному миру и безопасности, а потери Украины в этой войне "были катастрофическими".

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"Мы благодарны украинцам за их храброе сопротивление в защите наших общих ценностей, включая демократию, права человека и глобальный мир и стабильность. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и сожаление в связи с их потерями и страданиями", - добавил премьер.

Он также отметил, что последствия этой войны уже распространились далеко за пределы границ Украины, ведь пытаясь отвлечь внимание от своей агрессии, Россия пытается дестабилизировать западные Балканы "с помощью своих главных автократических союзников в регионе".