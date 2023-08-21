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США готовы к возможной войне с РФ в Европе, мы готовились к этому постоянно, - Ходжес

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США готовы к возможной войне с РФ в Европе, мы готовились к этому постоянно, - Ходжес
Соединенные Штаты постоянно работают с союзниками, чтобы увеличить возможности ПВО и ПРО, а также материально-техническое обеспечение.

Об этом заявил бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Он ответил на вопрос, готовы ли Соединенные Штаты к гипотетической войне с Россией в Европе.

"Армия и авиация, все наши службы постоянно тренируются, поддерживают боеспособность. Чтобы послать сигнал Кремлю: мы готовы. Это сдерживание. И, конечно, постоянно работая с нашими союзниками на учениях, мы все стараемся увеличить наши возможности противовоздушной и противоракетной обороны, материально-техническое обеспечение", – отметил Ходжес.

"Я бы сказал, что мы всегда готовимся к войне с Россией в Европе... Мы готовились к этому постоянно, когда еще я был лейтенантом в 1981 году в Западной Германии во время холодной войны. Наша работа ежедневно заключалась в том, чтобы быть готовыми воевать против СССР, если тот нападет", - добавил генерал.

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В то же время, сказал Ходжес, по его мнению, ядерного апокалипсиса не будет.

"Даже россияне знают, что им это не обеспечит положительный результат, если они это сделают", - подытожил он.

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Топ комментарии

  • arye z.
    Є одне правило військової думки - генерали завжди готуються до минулої війни.
    Те, що в сейфах американського Об'єднаного Штабу лежать плани війни з Росією, це зрозуміло. І плани війни з Китаєм, і з Іраном також є. Там багато секретних пакетів лежить - аж до вторгнення інопланетян.
    Проблема у іншому. У тому, що жодний заздалегідь розроблений план насправді не здійснюється, і яка буде реальність, відомо лише Аллаху.
    Тут дехто теж мав план захопити Київ за 3 дні, схід і південь за тиждень і через два тижні вийти до кордонів Польщі, а на 9 травня прийматиме "парад перемоги" на Хрещатику. А воно бачиш, як вийшло. На 550-й день війни вибухи у Москві та у Ростові
  • Деніс Войцеховський
    Готові морально або матеріально? Будь-яка зброя безглузда, якщо є наказ "не стріляти!".
  • Генерал Сисько
    А не простіше буде-взяти і куйла завалити,нє?
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