Кассетные боеприпасы на Лимано-Купянском направлении оказались полезны для ВСУ: Помогли остановить наступление оккупантов, - WP
Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Кассетные боеприпасы взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен меньших бомб на площадь в ширину несколько футбольных полей. После этого бомбы разрываются на множество металлических обломков, которые могут сильно навредить: оторвать конечности или нанести смертельные ранения, объясняет WP.
Журналисты отмечают, что эти снаряды никак не угрожают сидящим в блиндаже российским оккупантам. В то же время они представляют угрозу тем, кто находится на открытой местности – например, атакует позиции ВСУ.
"Главное преимущество состоит в том, что враг теперь очень боится идти на штурм. Они даже распознают кассетные бомбы по свисту, который те издают, когда направляются на цель", – сказал Станислав, артиллерист из 14 механизированной бригады ВСУ.
По его словам, это оружие оказалось полезным на Купянском и Лиманском направлениях.
Кремль стремится заставить Украину перебросить резервы с юга на восток, но кассетные боеприпасы, замедляющие продвижение захватчиков, позволяют Украине сохранить свои силы, добавляют журналисты со ссылкой на Станислава.
Украина использует кассетные боеприпасы для обстрела густых лесов, когда точное месторасположение окупантов неизвестно, для поражения небронированной техники и для распыления бомб над пехотой, чтобы она не могла открыть ответный огонь.
Кассетные боеприпасы помогают Силам обороны приблизиться к укрепленным позициям россиян, поскольку пехота врага остается в укрытиях, сообщил изданию другой украинский военный.
"Они не выдвигают голову, когда ведется кассетный огонь", – резюмировал он.