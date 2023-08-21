Кассетные боеприпасы на Лимано-Купянском направлении оказались полезны для ВСУ: Помогли остановить наступление оккупантов, - WP

Кассетные боеприпасы, которые США направили Украине, оказались полезными для украинских защитников как инструмент остановки наступления российских оккупационных войск, в частности, на Лимано-Купянском направлении.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Кассетные боеприпасы взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен меньших бомб на площадь в ширину несколько футбольных полей. После этого бомбы разрываются на множество металлических обломков, которые могут сильно навредить: оторвать конечности или нанести смертельные ранения, объясняет WP.

Журналисты отмечают, что эти снаряды никак не угрожают сидящим в блиндаже российским оккупантам. В то же время они представляют угрозу тем, кто находится на открытой местности – например, атакует позиции ВСУ.

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"Главное преимущество состоит в том, что враг теперь очень боится идти на штурм. Они даже распознают кассетные бомбы по свисту, который те издают, когда направляются на цель", – сказал Станислав, артиллерист из 14 механизированной бригады ВСУ.

По его словам, это оружие оказалось полезным на Купянском и Лиманском направлениях.

Кремль стремится заставить Украину перебросить резервы с юга на восток, но кассетные боеприпасы, замедляющие продвижение захватчиков, позволяют Украине сохранить свои силы, добавляют журналисты со ссылкой на Станислава.

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Украина использует кассетные боеприпасы для обстрела густых лесов, когда точное месторасположение окупантов неизвестно, для поражения небронированной техники и для распыления бомб над пехотой, чтобы она не могла открыть ответный огонь.

Кассетные боеприпасы помогают Силам обороны приблизиться к укрепленным позициям россиян, поскольку пехота врага остается в укрытиях, сообщил изданию другой украинский военный.

"Они не выдвигают голову, когда ведется кассетный огонь", – резюмировал он.