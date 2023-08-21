В Ирландии нет жилья для новоприбывших украинских беженцев

Ирландия столкнулась с очередным кризисом по поводу расселения временно перемещенных лиц, находящихся под временной защитой в стране.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Ирландии, передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшие несколько месяцев для новоприбывших украинцев не будет возможности найти бесплатное жилье от ирландского Правительства.

В связи с информацией, полученной от ирландской стороны, просим воздержаться от прибытия в страну в ближайшие 6-8 недель, если вы находитесь в безопасном месте", – говорится в сообщении.

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