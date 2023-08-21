Новости • Агрессия России против Украины

В Ирландии нет жилья для новоприбывших украинских беженцев

6 16268
В Ирландии нет жилья для новоприбывших украинских беженцев
Ирландия столкнулась с очередным кризисом по поводу расселения временно перемещенных лиц, находящихся под временной защитой в стране.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Ирландии, передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшие несколько месяцев для новоприбывших украинцев не будет возможности найти бесплатное жилье от ирландского Правительства.

В связи с информацией, полученной от ирландской стороны, просим воздержаться от прибытия в страну в ближайшие 6-8 недель, если вы находитесь в безопасном месте", – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие Вооруженных сил Ирландии будут проводить вооруженную подготовку украинских военных

Топ комментарии

  • albano miner
    Українці, не тікайте з України, якщо-таки є така можливість..
    ще пошкодуєте (з кількох причин).. ну, хіба що у вас купа малих дітей?.. або вам тупо насрать - какабєзразніци, бо "квартал" можна подивитися будь де, та хоча б по інтернету..
    наголосували - та повтікали аби пожирніше пожерти, допоки інші тримають небо над Україною...
  • Алексей 52009491
    Цiкаво, який в Ірландії процент " біженців" Закарпаття?
  • Stepan Kruchkovskii f9f988b9
    Согласен с Вами,наголосовали и ....себали......)))Если б можно было фильтровать,кто голосовал за Шапитолий,и не пускать беженцем...Европа бы була пустая от наших ну почти.....)))Мой личный пример,только один...их у меня много.Живу в тыловой области,но все рванули....мало ли вдруг дойдёт кацап?Понимаю....Прошло время,тишина вроде...ну понятно света нет,но хоть без бомб.Неа....сидит там одна мадам,раз в месяц супруг едит к молдавской границе,она подтягиваеться от румун....встретились туда-сюда,она ему деньги плюс гуманитарку.Не давно только вернулась....видно выгнали,купили Кашкай.....их дело.....такой народ у нас.Что интересно,он торговал спальниками....хорошие спальники ООН им там давало....Я йому кажу,ти шо поц?Шо ти палиш кантору??Он мне *****........Это выборцы Зе.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости