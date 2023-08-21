О плацдарме для контрнаступления на левобережье Днепра речь не идет, - ОК "Південь"

Пока о "плацдарме" на левом берегу Днепра речь не идет. Выполняются отдельные операции, требуется информационная тишина.

Об этом заявила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень многие специалисты любят разбрасываться сроками, но доверять надо только военным. О плацдарме речь не идет, речь идет о выполнении некоторых отдельных операций, но для этого нужна информационная тишина, чтобы сохранить те подразделения, которые выполняют операции, и подготовить ту работу, которая потом будет развернута на соответствующих позициях", - подчеркнула она.

По словам Гуменюк, аналогичная ситуация была и с осенним контрнаступлением.

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"Помните, когда только начиналась история с контрнаступлением, все жаждали феерического шоу, чтобы вся армия поднялась из окопов и ринулась вперед. А на самом деле оказалось, что контрнаступление состоит из нескольких этапов и иногда вообще на передовой не чувствуется. Но в то время идет уничтожение потенциала врага глубоко в тылу, и контрнаступление, как таковое, уже идет", - добавила спикер.

Также, добавила Гуменюк, сейчас наиболее эффективной является контрбатарейная борьба по уничтожению артиллерии врага. Она также отметила, что враг усилил использование КАБ в Запорожском и Херсонском направлениях. Управляемые бомбы выпускают из самолетов и они с легкостью преодолевают расстояние до 60 км. При этом самолет не попадает в зону действия систем ПВО.

"Дождемся момента, когда будет зачищено достаточно территорий, и тогда поговорим о продвижении сил обороны", - подытожила спикер ОК "Південь".

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