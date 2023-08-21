О плацдарме для контрнаступления на левобережье Днепра речь не идет, - ОК "Південь"
Об этом заявила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Очень многие специалисты любят разбрасываться сроками, но доверять надо только военным. О плацдарме речь не идет, речь идет о выполнении некоторых отдельных операций, но для этого нужна информационная тишина, чтобы сохранить те подразделения, которые выполняют операции, и подготовить ту работу, которая потом будет развернута на соответствующих позициях", - подчеркнула она.
По словам Гуменюк, аналогичная ситуация была и с осенним контрнаступлением.
"Помните, когда только начиналась история с контрнаступлением, все жаждали феерического шоу, чтобы вся армия поднялась из окопов и ринулась вперед. А на самом деле оказалось, что контрнаступление состоит из нескольких этапов и иногда вообще на передовой не чувствуется. Но в то время идет уничтожение потенциала врага глубоко в тылу, и контрнаступление, как таковое, уже идет", - добавила спикер.
Также, добавила Гуменюк, сейчас наиболее эффективной является контрбатарейная борьба по уничтожению артиллерии врага. Она также отметила, что враг усилил использование КАБ в Запорожском и Херсонском направлениях. Управляемые бомбы выпускают из самолетов и они с легкостью преодолевают расстояние до 60 км. При этом самолет не попадает в зону действия систем ПВО.
"Дождемся момента, когда будет зачищено достаточно территорий, и тогда поговорим о продвижении сил обороны", - подытожила спикер ОК "Південь".