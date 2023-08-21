Украина может использовать F-16 только на своей территории, не более, - министр обороны Дании Эллеманн-Йенсен

Дания передает Украине истребителей F-16 с условием, которые будут применяться только для изгнания российских захватчиков с украинских территорий.

Об этом заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения врага с территории Украины. И не более того. Такие условия, будь то танки, истребители или что-то другое", - сказал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Дания предоставит Украине 19 самолетов F-16.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании.

Премьер Дании Фредериксен заявила, что первые F-16 Дания отправит Украине ближе к Новому году, речь идет о примерно 6 единицах.

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