Премьера Нидерландов Рютте раскритиковали за планы поставок F-16 Украине без согласия парламента

Крайние левые и правые партии Нидерландов подвергли критике премьер-министра Марка Рютте за то, что он объявил, что страна предоставит Украине истребители F-16 в обход парламента.

Об этом пишет Eurаctiv, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление Рютте прозвучало в воскресенье во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Но, по мнению представителей крайних левых и правых партий Нидерландов, такое решение должно приниматься после парламентских консультаций.

"Поставка F-16 в Украину – это далеко идущие решения, которые должны быть сначала обсуждены с Палатой представителей. Особенно, когда правительство уходит в отставку", – написал в Twitter депутат-социалист Яспер ван Дейк.

Ван Дейк добавил ряд парламентских вопросов, которые он имеет в Рютте, в частности, могут ли F-16 использоваться на территории России и как это решение должно предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

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Тем временем ультраправый "Форум за демократию" (FvD/ID) выразил обеспокоенность из-за потенциальной бомбардировки российских объектов по Украине.

"Безумие. Голландские F-16 в Украине, чтобы бомбить российские цели. Даже сейчас, когда Рютте уходит в отставку, он втягивает Нидерланды в войну. И он может, потому что все партии в Палате представителей поддерживают его в разжигании войны", - написала партия в Twitter.