В Украине разрабатывают законопроект о военной полиции, - Минобороны

На базе комитета ВРУ по правоохранительной деятельности в Украине хотят создать военную полицию. Среди ее задач будут выявление и прекращение военных преступлений и поддержание дисциплины среди военных ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"На базе комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности функционирует рабочая группа, задачами которой, в частности, является создание оптимальной модели будущей военной юстиции, частью которой станет Военная полиция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины.

"Орган будет создан на основе Военной службы правопорядка в ВСУ. К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий)", - отметили в ведомстве.

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Цель законопроекта – поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, Государственной специальной службы транспорта (ГОСТ).

Среди основных задач:

правоохранительная деятельность по предотвращению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов;

оперативно-розыскная деятельность;

специальная превенция в ВСУ, ГОСТе;

обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГОСТе;

защита прав военнослужащих;

защита государственного имущества;

исполнение наказаний.

Предполагается достижение совместимости Военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО.

Законопроект проходит процедуру согласования.