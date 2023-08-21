В Украине разрабатывают законопроект о военной полиции, - Минобороны
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
"На базе комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности функционирует рабочая группа, задачами которой, в частности, является создание оптимальной модели будущей военной юстиции, частью которой станет Военная полиция", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины.
"Орган будет создан на основе Военной службы правопорядка в ВСУ. К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий)", - отметили в ведомстве.
Цель законопроекта – поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, Государственной специальной службы транспорта (ГОСТ).
Среди основных задач:
- правоохранительная деятельность по предотвращению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов;
- оперативно-розыскная деятельность;
- специальная превенция в ВСУ, ГОСТе;
- обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГОСТе;
- защита прав военнослужащих;
- защита государственного имущества;
- исполнение наказаний.
Предполагается достижение совместимости Военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО.
Законопроект проходит процедуру согласования.