В н.п. Работе продолжается плановая боевая работа. Силы обороны также имели успех у Малой Токмачки, - Минобороны

РФ продолжает попытки наступать на нескольких направлениях на Востоке – Купянское, Лиманское, Авдиевское, Марьинское.

Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

Также продолжаются наступательные действия в Бердянском и Мелитопольском направлениях.

"На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне. Они продолжают обстреливать наши позиции и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, при этом активно применяют баражирующие боеприпасы "Ланцет", - говорится в сообщении.

"Наши подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Роботино и южнее Малая Токмачка Запорожской области. Враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Роботино Запорожской области. Но безуспешно. В Роботино сейчас идет плановая боевая работа", - добавляет Маляр.

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