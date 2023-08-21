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В н.п. Работе продолжается плановая боевая работа. Силы обороны также имели успех у Малой Токмачки, - Минобороны

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В н.п. Работе продолжается плановая боевая работа. Силы обороны также имели успех у Малой Токмачки, - Минобороны
РФ продолжает попытки наступать на нескольких направлениях на Востоке – Купянское, Лиманское, Авдиевское, Марьинское.

Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

Также продолжаются наступательные действия в Бердянском и Мелитопольском направлениях.

"На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне. Они продолжают обстреливать наши позиции и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, при этом активно применяют баражирующие боеприпасы "Ланцет", - говорится в сообщении.

"Наши подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Роботино и южнее Малая Токмачка Запорожской области. Враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Роботино Запорожской области. Но безуспешно. В Роботино сейчас идет плановая боевая работа", - добавляет Маляр.

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Топ комментарии

  • Алекс Скела
    Сили оборони також мали успіх біля Малої Токмачки

    Втокмачили рузьгим деякі речі...
  • Чайка Київ
    Бережи вас Господь, рідненькі
  • izzabaru
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