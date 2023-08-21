Надо готовиться к затяжной войне и нарабатывать соответствующие стратегии, - нардеп "Голоса" Костенко

Сейчас война переходит в войну экономик, поэтому должны нарабатываться стратегии подготовки к затяжной войне.

Об этом заявил нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Война бывает скорая - на уничтожение противника, где участвуют регулярные войска, и бывает война на истощение - когда армии втягиваются в затяжную изнурительную битву и параллельно начинается битва экономик. Давно стало ясно, что Россия не достигла своей цели, но и отступать она не собирается. Сейчас война переходит в войну экономик. Это не только о военных стратегиях, но и о взаимодействии политиков с военными (ведь стратегию ведут именно политики, а военные выполняют поставленные задачи)", - подчеркнул парламентарий.

По словам Костенко, подготовка к затяжной войне уже должна вестись, а также нарабатываться соответствующие стратегии.

"Сравнивая наши ресурсы и возможности врага, понятно, что нужно готовиться к затяжной войне. Мы должны рассуждать, где взять еще больше ресурсов. Нам нужна стратегия для нового этапа, и я очень надеюсь, что у власти ее есть и обязательно проинформируют украинцев относительно того, как мы сражаемся и чего нам не хватает", - сказал нардеп.

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