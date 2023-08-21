Линия электропередачи, которая питает Чернобыльскую АЭС, снова выключалась за прошедшие сутки, причины неизвестны, - Минэнерго

В результате российских обстрелов без света частично оказались жители в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.

Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

"Выключалась воздушная линия электропередачи 330 кВ НЭК "Укрэнерго", питающая Чернобыльскую АЭС, причины отключения выясняются", - говорится в сообщении.

Также в результате обстрелов остаются обесточенными абоненты в Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.

В Харьковской области в результате боевых действий поврежден газопровод. Без газоснабжения остались около 4,5 тысяч абонентов в Купянске. Работы по восстановлению газовой сети продолжаются.

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