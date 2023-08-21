Германия должна дать "зеленый свет" на поставку Украине ракет Taurus, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерманн
Об этом она сказала в эфире радио Deutschlandfunk, передает DW, передает Цензор.НЕТ.
Глава оборонного комитета призвала правительство Германии как можно быстрее принять решение о предоставлении Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
"У нас достаточно крылатых ракет Taurus. Мы можем поставить некоторые из них. Они готовы к применению", – уточнила Штрак-Циммерманн.
По ее словам, тот факт, что Нидерланды и Дания решили поставить Украине истребители, опровергает опасения по поводу того, что Киев может использовать западное оружие для атак на российские территории - аргумент, который часто используют противники предоставления Украине дальнобойного оружия.
"Очевидно, что нет никаких признаков того, что Украина сможет атаковать российскую территорию", – добавила Штрак-Циммерманн.
Напомним, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский после визита в Нидерланды был в Дании. На встрече с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен стало известно, что Копенгаген решил передать Украине 19 истребителей F-16.
В ходе визита в Нидерланды Зеленский объявил, что Украина получит 42 истребителя F-16 после того, как украинские пилоты и инженеры завершат обучение.