Россияне могут усилить наступление на Купянск и Лиман, - британская разведка

В течение следующих двух месяцев россияне могут усилить наступление в направлении Купянск-Лиман. Они хотят создать вокруг Луганщины буферную зону.

К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Разведчики подчеркнули, что контрнаступление ВСУ оказало давление на силы россиян в Бахмуте и на юге Украины.

"Поскольку Украина продолжает постепенно завоевывать позиции на юге, доктрина России предполагает, что она попытается возобновить инициативу, вернувшись к наступлению на оперативном уровне. Купянск-Лиман является одним из потенциальных направлений для этого", - говорится в сообщении.

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При этом, по мнению британских разведчиков, РФ может в ближайшие два месяца увеличить интенсивность наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях.

Враг, вероятно, преследует цель продвинуться на запад к реке Оскол и создать вокруг Луганской области буферную зону.

Ранее военное руководство заявило, что оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Однако ВСУ отражают атаки врага.

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