Многочисленные вчерашние тревоги – через МиГ-31К. Россияне тренируются и пытаются давить, - Воздушные силы
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Полеты все же связаны с тренировкой летного состава с выходом в район пусков. Обучение пилотов - это непрерывный процесс, который продолжается всегда, а тем более в условиях боевых действий. Плюс воздушные тревоги, которые в Украине, постоянно раздражают людей, влияют на нашу экономику, психологическое состояние. Враг это прекрасно понимает", - объяснил спикер.
Игнат также добавил, что сейчас воздушные тревоги из-за взлета МиГ-31К непродолжительны. В начале полномасштабной войны такие воздушные тревоги продолжались до полутора часов.
"Полтора часа - это отработка горючего, полностью заправленные баки. Потом взлетал другой. Такая практика уже была, просто летали дольше. Сейчас просто взлет и посадка", - сказал он.