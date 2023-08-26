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Байден о тюремном фото Трампа: Красивый парень

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Байден о тюремном фото Трампа: Красивый парень
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден высмеял тюремную фотографию экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Мнения Байдена о тюремной фотографии Трампа спросили журналисты. Тот ответил: "Я видел ее по телевизору. Симпатичный парень".

Напомним, 25 августа бывшего президента США Дональда Трампа подвергли формальной процедуре ареста по делу о вмешательстве в выборы. Он провел в тюрьме 20 минут и вышел под залог в $200 тыс. За решеткой Трампа сфотографировали и взяли отпечатки пальцев.

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Как сообщалось, бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в деле о штурме Капитолия. Его обвиняют в заговоре для введения в заблуждение США, препятствии расследованию и сговоре с целью нарушения прав. По словам экс-президента, ему может грозить до 561 года заключения.

В июне во Флориде Трампу было предъявлено обвинение по 37 пунктам по поводу ненадлежащего обращения с тайными документами.

Он не признал своей вины по обвинениям в деле о штурме Капитолия, как и по двум предыдущим уголовным делам.

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Топ комментарии

  • Григорич 3719c178
    Від фото збільшилась кількість довбойобів?
  • Maks Mykh
    Трампецький пропустив перші дебати республіканських праймеріз через заклопотаність у 4-х кримінальних судових процесах. До того ж, від його підтримки відмовилися корпорація Fox Руперта Мердока. Він, а також два інших мільядери, ключові спонсори республіканців, планують підтримати поміркованого губернатора Вірджинії Глена Йонгкіна. На дебатах учасники порвали на катрани українофобного кандидата Вівека Рамасвамі, який хотів бути радикальнішим за Трампа. Нулячим показав себе флоридський губернатор ДеСантіс - йому, очевидно, слід згортати кампанію: суспільство вважає анекдотичною його боротьбу з геями та Діснейлендом. По дорозі в Атланту, де він має вчергове бути заарештованим судом, тепер уже за рекет (а мабуть і мобілізований в армію Півдня, як в'єтнамський уклоніст), Трамп отримав смс від невідомого консервативного спонсора з текстом "Спи собі сама"
  • Maksim Perepelitca
    Скільки можна розповідати ці легенди . ?
    По перше - вломив не він , а Джеймс Меттіс , глава Пентагону на той час . Саме ж трампидло навіть і не знало , що там відбувалось . Це була звичайна операція проти сирійців .
    А по друге - навіть і сам Меттіс не знав що то була колона вагнерів . Перед атакою американці подзвонили на базу кацапів , і запитали - чи бува - не їхні військові в тій колоні .!? Ті відповіли стандартно - настамнєт . Ну нєт то й нєт , вирішили американці .
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