Байден о тюремном фото Трампа: Красивый парень

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден высмеял тюремную фотографию экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Мнения Байдена о тюремной фотографии Трампа спросили журналисты. Тот ответил: "Я видел ее по телевизору. Симпатичный парень".

Напомним, 25 августа бывшего президента США Дональда Трампа подвергли формальной процедуре ареста по делу о вмешательстве в выборы. Он провел в тюрьме 20 минут и вышел под залог в $200 тыс. За решеткой Трампа сфотографировали и взяли отпечатки пальцев.

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Как сообщалось, бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в деле о штурме Капитолия. Его обвиняют в заговоре для введения в заблуждение США, препятствии расследованию и сговоре с целью нарушения прав. По словам экс-президента, ему может грозить до 561 года заключения.

В июне во Флориде Трампу было предъявлено обвинение по 37 пунктам по поводу ненадлежащего обращения с тайными документами.

Он не признал своей вины по обвинениям в деле о штурме Капитолия, как и по двум предыдущим уголовным делам.

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