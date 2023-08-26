Оккупанты ударили по кафе в селе Подолы на Харьковщине: двое погибших, один человек ранен, - ОВА
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Российские войска обстреляли село Подолы Купянского района Харьковской области. Два человека погибли, еще один - ранен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли два человека, еще один - ранен. Данные уточняются.
Враг ударил в гражданский объект – кафе, где днем находились местные жители.
На месте работают правоохранители и экстренные службы", – сообщил Синегубов.