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Байден: Самолет с Пригожиным сбили. Мы пытаемся выяснить, как именно

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Байден: Самолет с Пригожиным сбили. Мы пытаемся выяснить, как именно
Вашингтон пытается выяснить, каким именно образом был сбит самолет с главарем террористов ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Об этом президент США Джо Байден заявил в ходе общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, США пытаются точно установить, как был сбит самолет с Пригожиным.

Других комментариев от американского лидера не последовало.

Ранее Байден говорил, что "не удивлен" убийством Пригожина, а также подчеркнул, что к этому причастен диктатор Владимир Путин.

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Британское издание Inews со ссылкой на собственные источники в разведке написало, что к гибели Пригожина может быть причастен генерал Андрей Аверьянов из главного управления Генштаба РФ (ГРУ) – он ответственен за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в 2018 году.

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Топ комментарии

  • Владимир Рудяга
    А мені більш за все подобається ролик з ютубу про ху....ла, де він з годинником бавиться. А може це був двійник, бо справжній з бункера не вилазить. Вже і в Індію не їде
  • Валентин Коваль 2a613f18
    путя сказав шо Пригожин виконав иого останє завдання
  • Сергей Сергей b6462634
    Так. Ці сумніви кацапи давно озвучують.
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