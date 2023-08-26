Новости • Война

Вследствие ночного обстрела россиянами Ольговки на Херсонщине погибла пожилая женщина

4651
Вследствие ночного обстрела россиянами Ольговки на Херсонщине погибла пожилая женщина
Российская армия обстреляла село Ольговку Херсонской области. Погибла 83-летняя женщина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в телеграм-канале.

Ночью оккупанты обстреляли Ольговку. Ударили по домам жителей. Многочисленные ожоги получила 83-летняя женщина.

Ее доставили в больницу. Но, к сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми. В медучреждении она скончалась", - говорится в сообщении.

Читайте также: На Херсонщине Силы обороны выбивают врага с позиций и уничтожают российский речной "недофлот", - ОК "Південь"

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

ТОП-новости

все новости