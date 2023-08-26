Вследствие ночного обстрела россиянами Ольговки на Херсонщине погибла пожилая женщина

Российская армия обстреляла село Ольговку Херсонской области. Погибла 83-летняя женщина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в телеграм-канале.

Ночью оккупанты обстреляли Ольговку. Ударили по домам жителей. Многочисленные ожоги получила 83-летняя женщина.

Ее доставили в больницу. Но, к сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми. В медучреждении она скончалась", - говорится в сообщении.

Читайте также: На Херсонщине Силы обороны выбивают врага с позиций и уничтожают российский речной "недофлот", - ОК "Південь"