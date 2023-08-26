Кабмин повысил зарплаты бюджетников, работающих в зоне возможных и активных боевых действий

Правительство увеличило зарплаты работникам учреждений, заведений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, работающих в зоне возможных и активных боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 25 августа 2023 года.

Соответственно, предполагается на период действия военного положения установить ежемесячную надбавку работникам бюджетных учреждений и организаций за работу с особыми условиями труда:

на территориях возможных боевых действий – в предельном размере 50% должностного оклада;

на территориях активных боевых действий – в предельном размере 100% должностного оклада.

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"Также работникам поставщиков социальных услуг коммунального сектора, расположенных и непосредственно предоставляющих социальные услуги на территориях возможных или активных боевых действий, устанавливается ежемесячная надбавка в предельном размере 100% должностного оклада", - говорится в сообщении.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в приграничных регионах продолжает работать большое количество работников учреждений и заведений бюджетной сферы, которые выполняют свои обязанности в сверхсложных условиях, и этим решением правительство стремится финансово их поддержать.

Добавляется, что органам местного самоуправления, военным администрациям населенных пунктов, расположенных на территории возможных или активных боевых действий, рекомендуется установить такие же надбавки работникам бюджетных учреждений, содержащихся из местных бюджетов.

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