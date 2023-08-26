Школ с укрытиями на западе Украины больше, чем на востоке, - Лисовой
Об этом министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.
"Западные регионы наиболее оснащены укрытиями, они очень многое сделали. Сегодня строятся укрытия по всей Украине. Меньше оснащенные регионы, в которых происходят активные боевые действия, Луганская, Донецкая область, Запорожье. Там, где часть территорий оккупирована, там, безусловно, укрытий нет", - сказал он.
По словам министра, 1,5 млрд грн, выделенных на обустройство укрытий в школах, распределены между регионами по соответствующему коэффициенту в зависимости от уровня рисков и опасностей. По состоянию на сегодняшний день 67% учебных заведений обеспечены укрытиями, 75% из них - это именно школы.
Отвечая на вопрос о ситуации с очной учебой в Харьковской области, Лисовой отметил, что в некоторых громадах будет принято такое решение, в некоторых нет.
"В самом Харькове, скорее всего, такое решение принято не будет. Там есть эксперимент с учебой в метро, это достаточно неполноценное обучение, хотя мы понимаем, что громады ищут различные выходы из этой ситуации", - сказал он.