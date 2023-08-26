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МИД считает неприемлемым продление торговых ограничений на импорт агропродукции из Украины

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МИД считает неприемлемым продление торговых ограничений на импорт агропродукции из Украины
В Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление министра сельского хозяйства Польши о том, что его страна, а также Словакия, Болгария, Румыния и Венгрия, поддерживают продление запрета на импорт украинского зерна до конца 2023 года.

Как информирует  Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Считаем категорически неприемлемым продление торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября пройдет действие запрета Европейской Комиссии", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, отмечается, что вызывают полное непонимание и намерения добавить в перечень запрещенных к импорту товаров и другие категории украинской продукции.

Как отметили в МИД, такие односторонние ограничения не соответствуют духу и букве Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС.

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Во внешнеполитическом ведомстве призвали руководство Евросоюза и причастные страны, некоторые из которых получили усиленное финансирование соответствующих секторов из европейского бюджета, найти сбалансированное решение на основе законодательства ЕС и Соглашения об ассоциации.

"Только в духе солидарности можно противодействовать вызовам, причиной которых стала российская агрессия против Украины, укреплять Единый рынок ЕС", - подчеркнули в МИД.

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Как сообщалось, Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступают за запрет импорта украинского зерна до конца года.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Агенту ФСБ буде менше відкатів в оманські опшори.
  • Super Gut
    А що заважає закрити у відповідь український ринок для польських сирів, молочки, м'ясних продуктів, солодощів? Вони також демпінгують цінами український ринок.
  • Valery Koulga
    Ага, и еще обложить НДС всю военную помощь которую завозят из Польши...
    Ой, написал и испугался - а вдруг Кулеба прочитает.
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