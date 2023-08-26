Автобус с украинскими туристами попал в ДТП на севере Италии: 15 человек пострадали
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает ANSA.
Инцидент произошел вечером около 20:00 на трассе A4, пролегающей от Венеции до Триеста. Автобус с около 30 украинскими туристами, которые должны возвращаться домой, столкнулся с польской фурой с фруктами и овощами.
Большинство людей смогли самостоятельно выбраться из автобуса, еще около десятка помогали вызволять спасатели.
По последней информации от местных органов власти, пострадали 15 человек, из которых семеро – дети. Одну женщину и двух несовершеннолетних в серьезном состоянии эвакуировали вертолетами в больницы в Удине и Триест.
Еще 27 человек не пострадали. После осмотра на месте медицинским персоналом их забрали в помещение муниципального офиса службы гражданской защиты для убежища на ночь и последующего оказания помощи.
Scontro poco prima delle 20 tra un pullman e un TIR sulla A4 in direzione Trieste, tra lo svincolo Latisana e San Giorgio di Nogaro. 10 squadre #vigilidelfuoco impegnate nei soccorsi dei passeggeri feriti del bus. No vittime al momento [#25agosto 21:10] pic.twitter.com/aw3Ld8reAT— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 25, 2023