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Трюдо о наступлении ВСУ: В НАТО всегда знали, что война надолго. Мы к этому готовы

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Трюдо о наступлении ВСУ: В НАТО всегда знали, что война надолго. Мы к этому готовы
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страны G7 всегда знали, что война РФ против Украины будет продолжительной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net, об этом он сообщил в комментарии изданию Bloomberg.

По его словам, лидеры G7 понимают, что война может быть продолжительной, но готовы поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

"Мы всегда знали, что это будет долгий процесс", - сказал Трюдо, когда его спросили, как продвигается наступление Украины.

Он отметил, что G7 и НАТО готовы к продолжительной войне.

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"Ибо мы не можем и не должны позволить России победить", – резюмировал политик.

Напомним, начальник ГУР Буданов заявлял, что контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается. В Пентагоне отмечали, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции. Президент Зеленский заявил, что контрнаступление сложное и происходит, наверное, медленнее, чем кто-то хочет.

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Топ комментарии

  • Amber
    Ви були готові , а от наша зелена шобла готувалась до шашликів
    і ремонтувала дороги для кацапськоі техники ,
    щоби вони швидше
    дісталися Києва ‼️😠
  • Света Орехова
    Ви то готові питань не має, питання що від України залишиться такими темпами через років 2
  • Светлана Круп
    Звісно, що ви усі готові воювати з паРашею руками українців хоч вічно. Не ваш же народ гине, не ваші міста руйнують, не ваша країна знищується, доки ви цідите зброю по краплині та розказуєте як контрнаступи робити. Вам то що?
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