Для превосходства в небе Украине нужны не только F-16, - Воздушные силы
Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Радары, мощные ракеты должны быть у нашей авиации. Мы не должны уступать тем самым Су-35. Таким образом мы сможем завоевать преимущество в воздухе", - сказал Игнат.
Он объяснил, что есть разные типы ракет для авиации, а также их модификации для поражения целей на разных расстояниях. В качестве примера он назвал авиационную управляемую ракету AIM-120 AMRAAM, основную на вооружении стран НАТО. Как отметил Игнат, именно эти ракеты нужны для зенитного комплекса NASAMS, переданного Украине партнерами.
"Авиационные средства поражения – это очень дорогая вещь. Ракета для NASAMS стоит полмиллиона долларов... Есть ракеты AIM-120 AMRAAM модификаций, которые могут поражать цели до 180 км. Этого достаточно, что угрожать российским Су-35", - подчеркнул спикер.