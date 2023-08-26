Резников – на критику контрнаступления: Не будем отправлять солдат на смерть без результата
Об этом он сказал в интервью Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Министр утверждает, что наступление идет по плану, который предварительно обсуждался с союзниками.
"И все, кто действительно вовлечен в этот процесс, все об этом знают. Они знают, какова оборона противника, какие зоны безопасности, где минные поля, где танки окружены, где укрепления", - сказал Резников.
Он отметил, что украинское руководство имело дискуссии с американскими коллегами.
"Конечно, у нас были серьезные дискуссии, но это не критика. Мы не будем отправлять наших солдат насмерть в бою без всякого результата", - заявил министр.
Глава ведомства также упомянул преимущество в воздухе у россиян.
"Наступление - это не фильм. Речь идет не о голливудском блокбастере", - резюмировал он.