Резников – на критику контрнаступления: Не будем отправлять солдат на смерть без результата

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не будет отправлять на смерть своих солдат без результата.

Об этом он сказал в интервью Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Министр утверждает, что наступление идет по плану, который предварительно обсуждался с союзниками.

"И все, кто действительно вовлечен в этот процесс, все об этом знают. Они знают, какова оборона противника, какие зоны безопасности, где минные поля, где танки окружены, где укрепления", - сказал Резников.

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Он отметил, что украинское руководство имело дискуссии с американскими коллегами.

"Конечно, у нас были серьезные дискуссии, но это не критика. Мы не будем отправлять наших солдат насмерть в бою без всякого результата", - заявил министр.

Глава ведомства также упомянул преимущество в воздухе у россиян.

"Наступление - это не фильм. Речь идет не о голливудском блокбастере", - резюмировал он.

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