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Резников – на критику контрнаступления: Не будем отправлять солдат на смерть без результата

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Резников – на критику контрнаступления: Не будем отправлять солдат на смерть без результата
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не будет отправлять на смерть своих солдат без результата.

Об этом он сказал в интервью Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Министр утверждает, что наступление идет по плану, который предварительно обсуждался с союзниками.

"И все, кто действительно вовлечен в этот процесс, все об этом знают. Они знают, какова оборона противника, какие зоны безопасности, где минные поля, где танки окружены, где укрепления", - сказал Резников.

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Он отметил, что украинское руководство имело дискуссии с американскими коллегами.

"Конечно, у нас были серьезные дискуссии, но это не критика. Мы не будем отправлять наших солдат насмерть в бою без всякого результата", - заявил министр.

Глава ведомства также упомянул преимущество в воздухе у россиян.

"Наступление - это не фильм. Речь идет не о голливудском блокбастере", - резюмировал он.

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Топ комментарии

  • Галина Боброва a5494c7d
    Не поняла
    А разве Резников ведет войска
    В конртнаступление?
    Я - то думала
    Что Резников должен
    Одеть
    Обуть
    Накормить
    Дать оружие
    А он оказывается
    ШАШКОЙ МАШЕТ!
    Герой, бл.....
  • Валерий Викторович 39cf5cb5
    о , курточный диверсант отозвался , а что ты сделал для наступления ? чепушило .
  • Юрій Вінгорськи
    з трусами та носками розібратись не може а за контрнаступ долі та життя людей каже...
    то по чому кіло зимніх курток??????
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