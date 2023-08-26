Минобороны предлагает журналистам определить дальнейшую судьбу Резникова, - Бутусов

Предложение министра обороны Алексея Резникова заключить пари, по результатам которого увольняется либо он, либо журналист Ткач и депутат Радина, и взять арбитром Комиссию по журналистской этике – попытка переложить ответственность с Зеленского, оборонного комитета ВР и правоохранителей.

Такое мнение главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов озвучил в своем блоге.

"Министр обороны требует у общественной Комиссии по журналистской этике дать оценку достоверности публикации журналиста УП Михаила Ткача и обещает подать в отставку, если Комиссия признает публикацию достоверной. А действительно, кто же и решит этот вопрос, кроме журналистов?" – пишет Бутусов.

По мнению журналиста, дать оценку контрактам Резникова должен президент Зеленский. Но он боится конфликтовать с главой ОП Ермаком, партнером которого является Резников.

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Также, считает Бутусов, оценить действия министра должен оборонный комитет Верховной Рады - но скандальный контракт передали семье депутата комитета Касая.

Кроме того, как подчеркнул главред Цензор.НЕТ, оценку контрактам Резникова должны дать СБУ и ГБР, которые возбудили для этого несколько дел. Но офис президента приказал прекратить расследование.

"Прошу уважаемую Комиссию по журналистской этике как можно скорее решить вопрос пребывания г-на Резникова в должности министра обороны, поскольку государственные органы, ответственные за освобождение г-на Резникова и контроль деятельности Минобороны самоустранились от необходимых решений и, кроме журналистов, бороться с коррупцией и наводить порядок в Минобороны некому. Это понимает и требует сам министр обороны", - иронически подытожил Бутусов.

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Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверджение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.

Министр обороны Резников предложил пари: если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтверждаются, он уходит с должности. Если нет – нардеп Анастасия Радина сдает мандат, а журналист Михаил Ткач на 3 года прекращает заниматься журналистикой. Радина согласилась на пари, Ткач - отказался.