Известный летчик Джус погиб в авиакатастрофе на Житомирщине (обновлено)
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"С грустью сообщаем, что 25 августа 2023 года в Житомирской области произошла ужасная авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.
Все трое пилотов, к сожалению, погибли. Продолжается расследование.
Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной "JUICE"", – говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора сообщили, что по факту авиакатастрофы в Житомирской области возбуждено уголовное производство. Предварительная квалификация – нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).
"Причины катастрофы устанавливаются. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, осуществляется осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз, которые будут проведены в уголовном производстве", - говорится в сообщении.
О гибели Джуса его друзья и знакомые пишут на его странице в фейсбуке.
"Вечная память, Callsign Juice. Теперь ты буквально будешь держать наше небо", - пишет Павел Поцелуев.
"Ты был настолько прогрессивным, современным, всесторонне развитым, так органично выглядел вместе с американцами, что иногда казалось, что ты скорее американский шпион, выучивший украинский) или человек из будущего, из Украины будущего, давно вступившего в НАТО, и отправила в полу-совковое прошлое своих лучших людей",- вспоминает Дмитрий Воробьев.
Джус (Андрей Пильщиков) служил лётчиком истребителя МиГ-29.
С началом широкомасштабного российского вторжения защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне Киева.
В интервью The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News призвал западных партнеров предоставить Украине современные истребители.