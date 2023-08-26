Мы исследуем каждую компанию, которой Минобороны перечислило деньги по контрактам, - Шабунин

Центр противодействия коррупции намерен исследовать каждую компанию, которая получала по контрактам деньги от Министерства обороны.

Об этом сообщил глава организации Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы исследуем каждую "турецкую" (и не только) компанию, которой Минобороны перечислило деньги по контрактам. Готов поспорить с Резниковым, что и там найдется еще несколько родственников депутатов от Слуг…" - написал он в фейсбуке.

По словам Шабунина, Резников скрывает список этих компаний и уже несколько раз отказывался предоставить его и ЦПК, и народным депутатам.

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"Но мы все равно получим названия этих компаний - часть у нас уже есть", - пообещал активист.

Также он опубликовал ссылку на инструкцию, по которой можно исследовать такие компании.

Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверджение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.

Министр обороны Резников предложил пари: если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтверждаются, он уходит с должности. Если нет – нардеп Анастасия Радина сдает мандат, а журналист Михаил Ткач на 3 года прекращает заниматься журналистикой. Радина согласилась на пари, Ткач - отказался.