В течение суток на Таврическом направлении уничтожены 93 оккупанта, 19 единиц военной техники и 5 складов боеприпасов, - Тарнавский
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На Таврическом направлении идет работа Сил обороны. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1283 огневых задач.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, всего за прошедшие сутки враг 27 раз атаковал украинские позиции и произвел 731 обстрел, нанес 2 ракетных и 24 авиаудара.
Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1283 огневые задачи.
"За последние сутки потери врага составили 309 человек (безвозвратные – 93, раненые – 208, плен – 8).
Уничтожены 19 единиц военной техники противника. В частности, 4 танка, 6 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО.
Также было уничтожено 5 складов боеприпасов врага", - добавил он.