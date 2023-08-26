Глава МИД Сербии Дачич: Мы участвовали в Крымской платформе, но не одобряли текст декларации

Глава МИД Сербии Дачич заявил, что Сербия не одобряла текст декларации Крымской платформы, потому что он выходит за рамки, которые являются приемлемыми для них.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, такое заявление министра иностранных дел Ивицы 25 августа цитирует Politika.

"Есть манипуляции, связанные с так называемой Крымской платформой, к которой якобы присоединилась Сербия... Премьер-министр участвовала в этой встрече через видеообращение, но мы не одобряли текст декларации, потому что он выходит за рамки, которые являются приемлемыми для нас", – сказал Дачич.

Министр добавил, что Сербия осуждает нарушение территориальной целостности Украины и говорит о необходимости защиты территориальной целостности на международных площадках.

Как отмечалось, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на открытии саммита 23 августа объявил, что в этом году к нему впервые присоединилась Сербия. С дистанционным обращением выступала премьер Ана Брнабич.

Она передала соболезнования от Сербии в связи со страданиями, через которые приходится проходить украинцам. "Мы полностью поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, и мы последовательно демонстрировали эту позицию в международных организациях", – заявила премьер.

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Брнабич отметила, что Белград "продолжит уделять особое внимание" гуманитарной ситуации в Украине и отправлять гуманитарную помощь. Также она заявила, что Сербия готова участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

В то же время, Ана Брнабич ни разу прямо не упомянула Россию.

Отметим, странами-участницами платформы считаются не только те страны, которые поддержали декларацию, а фактические участники саммита Крымской платформы.

По данным "Европейской правды", многие из стран-участниц саммита "Крымской платформы" 2023 года не поддержали декларацию, поскольку МИД Украины сознательно сделал ее текст очень амбициозным.

Комментарий Дачича появился в сербских СМИ утром 25 августа, а 24 августа сообщалось о его встрече с послом Российской Федерации в Сербии.

Примечательно также, что Россия опубликовала заявление с угрозами Боснии и Герцеговине за участие ее делегации в саммите, тогда как участие Сербии оставила без публичной реакции.