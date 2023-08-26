Российские оккупанты в течение 26 августа дважды обстреляли Херсон - ранены 2 женщины, - ОВА

В результате обстрела Херсона в субботу 26 августа ранены две женщины, одна из них госпитализирована.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила областная военная администрация.

В сообщении отмечается: "В течение дня армия РФ била по центру Херсона. Травмирована 41-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу с контузией и ранениями ноги.

Еще одна пострадавшая – 70-летняя женщина. У нее незначительные повреждения. Медики на месте оказали ей необходимую помощь.

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