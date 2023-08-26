Российские оккупанты в течение 26 августа дважды обстреляли Херсон - ранены 2 женщины, - ОВА
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В результате обстрела Херсона в субботу 26 августа ранены две женщины, одна из них госпитализирована.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила областная военная администрация.
В сообщении отмечается: "В течение дня армия РФ била по центру Херсона. Травмирована 41-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу с контузией и ранениями ноги.
Еще одна пострадавшая – 70-летняя женщина. У нее незначительные повреждения. Медики на месте оказали ей необходимую помощь.