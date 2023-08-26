Он был двигателем реформ в авиации Воздушных Сил, грезил F-16-ми в украинском небе, - Игнат о погибшем пилоте Пильщикове

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что погибший в авиакатастрофе в Житомирской области пилот Андрей Пильщиков с позывным Juice, грезил самолетами F-16 в украинском небе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Игнат написал в Фейсбуке.

"Juice рассказывал мне обо всем на свете, что касается авиации и ЗРВ, писал тысячи сообщений в мессенджеры. Удивительно, но я уже как-то привык к его придирчивым замечаниям. Как теперь без этого?", - написал Игнат.

По его словам, Андрей Пильщиков – не просто пилот, это был молодой офицер с "мега знаниями и мега талантом".

"Это был замечательный коммуникатор, он был двигателем реформ в авиации Воздушных Сил, участником многих проектов. Я часто поддерживал его безумные идеи, которые давали невероятный результат! Майор Андрей Пильщиков посвятил свою короткую, но очень яркую жизнь боевой авиации, он грезил F-16-ми в украинском небе! И он проделал огромную работу по этому вопросу", - отметил Игнат.

Год назад в США Пильщиков встречался с американскими чиновниками, рассказывал о неотложных потребностях Воздушных Сил, был постоянно в связи с калифорнийскими пилотами, был главным двигателем адвокационной группы по продвижению многих решений по F-16.

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"За время войны он дал десятки интервью западным медиа, потому что хорошо знал английский, а главное – предмет разговора, то, о чем можно и нужно говорить для Украины! Вы даже представить не можете, как он хотел летать на F-16… И когда американские самолеты уже фактически на горизонте, он на них не полетает... Но за него это сделают его побратимы, они будут упорно воевать за всех пилотов, которых забрала эта проклятая война!" - подчеркнул Игнат.

Как сообщал Цензор.НЕТ 25 августа в авиакатастрофе в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета Л-39, погибли трое пилотов. В воздушных силах отметили, что среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным JUICE.