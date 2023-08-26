За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 15 оккупантов, 26 квадрокоптеров и 2 хранилища с боеприпасами. ИНФОГРАФИКА
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Входящие в состав группировок военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВСУ.
"За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожены 15 оккупантов, 1 единица прицепная гаубица Д-30, 2 хранилища с боеприпасами и 26 квадрокоптеров. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.