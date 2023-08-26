В результате удара россиян в Краматорске повреждены газовые сети, - горсовет
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В результате российских обстрелов в Краматорске были повреждены газовые сети. Местные жители призывают не пользоваться газовыми приборами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Краматорского городского совета.
По данным горсовета, в городе в результате российского ракетного удара были повреждены газовые сети.
"Временно просим потребителей не пользоваться газовыми приборами для удержания давления в сети. О завершении аварийно-восстановительных работ мы сообщим дополнительно", - говорилось в сообщении.