В результате удара россиян в Краматорске повреждены газовые сети, - горсовет

В результате российских обстрелов в Краматорске были повреждены газовые сети. Местные жители призывают не пользоваться газовыми приборами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Краматорского городского совета.

По данным горсовета, в городе в результате российского ракетного удара были повреждены газовые сети.

"Временно просим потребителей не пользоваться газовыми приборами для удержания давления в сети. О завершении аварийно-восстановительных работ мы сообщим дополнительно", - говорилось в сообщении.

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