Украинским беженцам в Новой Зеландии будут предоставлять вид на жительство
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.
Владельцы специальной украинской визы, получившие этот документ до 15 марта 2024 года, смогут подать заявку на получение вида на жительство в Новой Зеландии.
Впервые 12-месячное разрешение было открыто заявителям в марте 2022 года и было продлено еще на один год в феврале.
Правительство сообщило, что было выдано около 1510 виз, и в Новой Зеландии находится около 340 владельцев разрешения. Правительство перестанет принимать заявки после 15 марта.
"Многие из тех, кто искал безопасности здесь, в Новой Зеландии, никогда бы не надеялись остаться здесь надолго, но поскольку война продолжается, мы имеем гуманитарное обязательство обеспечить им определенность", - заявил министр иммиграции Новой Зеландии Эндрю Литтл.
Желающие получить вид на жительство должны будут предоставить медицинскую справку, пройти проверку характера и соответствовать требованиям по идентификации, а также оплатить сбор за заявку в размере 1200 новозеландских долларов (708 долларов США).