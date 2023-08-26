Украинским беженцам в Новой Зеландии будут предоставлять вид на жительство

Новая Зеландия предоставит вид на жительство беженцам из Украины, прибывшим по специальной визе, введенной в прошлом году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

Владельцы специальной украинской визы, получившие этот документ до 15 марта 2024 года, смогут подать заявку на получение вида на жительство в Новой Зеландии.

Впервые 12-месячное разрешение было открыто заявителям в марте 2022 года и было продлено еще на один год в феврале.

Правительство сообщило, что было выдано около 1510 виз, и в Новой Зеландии находится около 340 владельцев разрешения. Правительство перестанет принимать заявки после 15 марта.

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"Многие из тех, кто искал безопасности здесь, в Новой Зеландии, никогда бы не надеялись остаться здесь надолго, но поскольку война продолжается, мы имеем гуманитарное обязательство обеспечить им определенность", - заявил министр иммиграции Новой Зеландии Эндрю Литтл.

Желающие получить вид на жительство должны будут предоставить медицинскую справку, пройти проверку характера и соответствовать требованиям по идентификации, а также оплатить сбор за заявку в размере 1200 новозеландских долларов (708 долларов США).