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Украинским беженцам в Новой Зеландии будут предоставлять вид на жительство

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Украинским беженцам в Новой Зеландии будут предоставлять вид на жительство
Новая Зеландия предоставит вид на жительство беженцам из Украины, прибывшим по специальной визе, введенной в прошлом году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

Владельцы специальной украинской визы, получившие этот документ до 15 марта 2024 года, смогут подать заявку на получение вида на жительство в Новой Зеландии.

Впервые 12-месячное разрешение было открыто заявителям в марте 2022 года и было продлено еще на один год в феврале.

Правительство сообщило, что было выдано около 1510 виз, и в Новой Зеландии находится около 340 владельцев разрешения. Правительство перестанет принимать заявки после 15 марта.

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"Многие из тех, кто искал безопасности здесь, в Новой Зеландии, никогда бы не надеялись остаться здесь надолго, но поскольку война продолжается, мы имеем гуманитарное обязательство обеспечить им определенность", - заявил министр иммиграции Новой Зеландии Эндрю Литтл.

Желающие получить вид на жительство должны будут предоставить медицинскую справку, пройти проверку характера и соответствовать требованиям по идентификации, а также оплатить сбор за заявку в размере 1200 новозеландских долларов (708 долларов США).

Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    крамольну зараз ідею видам - мені набагато простіше мати справу з американцями, за шо б це не було, ніж з нашими....
    завжди якісь вимоги на рівному місці і бажаня ******* всіх навкруги в очях...
  • Andriy
    Чув багато «хорошого» про наших біженців в Щвейцарії. Багато з них нічим не кращі кацапів в плані поведінки
  • izzabaru
    повинні будуть... пройти перевірку характеру Джерело: https://censor.net/ua/n3439807
    **********
    Ну шо за горе-перекладачі?! "Істінний арієц, характєр нордічєскій"...

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