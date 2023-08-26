Боррель: Санкции против России работают. Чтобы остановить войну, нам нужно держаться курса

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель считает, что западные санкции действуют, влияя на экономический, промышленный и технологический потенциал России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Боррель написал в своем блоге.

"За год санкции уже ограничили политические и экономические возможности Москвы, вызвав финансовое напряжение, отрезав страну от ключевых рынков, увеличив затраты на торговлю и значительно ухудшив промышленный потенциал России", – отметил политик.

Он отметил, что с начала вторжения в Украину Европейский Союз ввел уже 11 пакетов санкций против России. Кроме этого, ЕС наложил запрет на поездки и заморозил активы более 1500 человек и около 250 организаций из РФ.

"Чтобы остановить войну, нам нужно держаться курса", – считает представитель ЕС.

Боррель написал, что российская экономика в 2022 году сократилась на 2,1%. В частности, производство автомобилей сократилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, другого транспортного оборудования – на 13%, производство компьютеров, электроники и оптики – на 8%. Розничная торговля в РФ упала на 10%, а оптовая – на 17%, сообщил он.

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По сравнению с 2021 годом, в 2022 году уже было прекращено 58% общего импорта ЕС из России: импорт энергетических товаров сократился почти на 60%, в том числе значительно упали железо, сталь, драгоценные металлы и древесина. Для первого квартала 2023 года этот показатель составляет более 75%, в то время как импорт энергетических товаров снизился на 80%.

Общий экспорт товаров ЕС был на 52% ниже среднегодового показателя до начала вторжения в 2022 году. В то же время, экспорт европейских товаров двойного назначения и передовых технологий, необходимых России для производства оружия для войны против Украины, упал на 78% в 2022 году по сравнению с 2019-2021 годами, подчеркнул Боррель.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), общие доходы России от продажи нефти упали на 27% по сравнению с прошлым годом.