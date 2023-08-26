Россияне в течение 26 августа совершили 28 обстрелов Сумщины, зафиксировано 147 взрывов, - ОВА
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА.
В сообщении отмечается: "Краснопольская громада: враг бил из минометов (28 взрывов) и артиллерии (5 взрывов).
Новослободская община: минометный обстрел (2 взрыва) и обстрел из АГС (16 взрывов).
Путивльская громада: были минометные обстрелы (15 взрывов).
Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (5 взрывов), минометов (5 взрывов) и обстрелов из АГС (20 взрывов).
Юнаковская громада: 19 мин сбросил враг на территорию громады.
Белопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (8 взрывов).
Шалыгинская громада: был артобстрел (8 взрывов).
Хотинская громада: россияне били из артиллерии (2 взрыва) и минометов (2 взрыва). Также был обстрел из танка (5 взрывов) и сброс с БПЛА ВОГ (1 взрыв).
Эсманская громада: осуществлен авиационный обстрел с вертолета НАР (1 взрыв). В результате обстрела поврежден склад для хранения зерна. Также был минометный обстрел (2 взрыва).
Середино-Будская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва)".