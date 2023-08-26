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Лидер германской партии ХДС Мерц выступил за предоставление Украине ракет Taurus, но с условием не применять их по РФ

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Лидер германской партии ХДС Мерц выступил за предоставление Украине ракет Taurus, но с условием не применять их по РФ
Председатель Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил, что поддерживает предоставление Украине немецких дальнобойных ракет Taurus, но с ограничением радиуса действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мерц заявил в интервью Bild am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

Лидер ХДС считает, что Германия "должна поставить крылатые ракеты" Taurus, но они должны быть ограничены таким образом, "чтобы их можно было использовать только для защиты территории Украины".

"Я боюсь, что однажды мы придем к осознанию того, что сделали слишком мало и слишком поздно для Украины, а следовательно, и для нашей безопасности. Эта нерешительность еще может оказаться большой исторической ошибкой", – подчеркнул политик.

В случае одобрения предоставления Taurus Германия станет третьей страной, которая передаст Украине дальнобойные ракеты после уже поставленных ракет Storm Shadow (Великобритания) и SCALP (Франция).

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Dik Shmir
    да вроде никогда не было разногласий в этом вопросе. Можно стрелять по целям в международно признанных границах Украины
  • ZoV KobZona
    Тогда парашные ракеты будут использоваться по территории Германии, дебил.
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