Почти 30 стран уже присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности, - Зеленский
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В декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже почти 30 стран.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский.
"По состоянию на сегодняшний день уже более 20 государств присоединились к декларации "Группы семи" относительно гарантий безопасности Украины. Наша команда работает дальше. Сейчас почти 30 в общей сложности, вместе с "Семеркой". Будет больше", - заявил он.