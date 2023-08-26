Почти 30 стран уже присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности, - Зеленский

В декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже почти 30 стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

"По состоянию на сегодняшний день уже более 20 государств присоединились к декларации "Группы семи" относительно гарантий безопасности Украины. Наша команда работает дальше. Сейчас почти 30 в общей сложности, вместе с "Семеркой". Будет больше", - заявил он.

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