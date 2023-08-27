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Ряд европейских стран хотят приобрести наши беспилотники, - министр обороны Ирана

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Ряд европейских стран хотят приобрести наши беспилотники, - министр обороны Ирана
Несколько западных и европейских стран якобы обратились в Иран с просьбой о приобретении беспилотников. Об этом заявил представитель Министерства обороны Ирана бригадный генерал Реза Талаи-Ник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mehr News Agency.

"У наших беспилотников много заказчиков, и многие страны просят купить у нас беспилотники. Сейчас много заказчиков на наши беспилотники, и мы получили несколько запросов от западных и европейских стран, хотя они не хотят быть названными", - сказал он.

По словам Талаи-Ник, Иран не выставляет все свои беспилотники из-за некоторых предостережений.

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"Если у нас нет политических соображений и соображений безопасности относительно той или иной страны, и мы уверены, что этот беспилотник не будет использован ненадлежащим образом, а также учитывая возможности производства беспилотников и внутренний спрос, мы готовы экспортировать беспилотники, которые находятся в портфеле экспортной продукции", – заявил он.

Представитель ведомства добавил, что ни один из контрактов на экспорт беспилотников с другими странами не был отменен.

"Что касается прошлых обменов с такими странами, как Россия, то ни один из них не был отменен. Однако каждый из них проходит через свои специфические процессы", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Leon e9048d82
    ви це серйозно? У нас в Україні напевно половина ППО працює на збиття Шахедів - не завжди вдало
  • Urs
    ******. Нахер кому нужны эти ишакеды. Это оружие террористов, для армейского боестолкновения оно не годится.
  • Слава Шустрий cd5b970d
    Ти видно із тих , хто рік тому верещав яка х#йня іранські дрони та що їх за рік десяток виготовляють бо санкції ? (( Щодо точності - розкажи про порт під Ізмаїлом , як воно так вийшло що все у порт і склади , і нічого на румунський бік ((
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