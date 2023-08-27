Ряд европейских стран хотят приобрести наши беспилотники, - министр обороны Ирана
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mehr News Agency.
"У наших беспилотников много заказчиков, и многие страны просят купить у нас беспилотники. Сейчас много заказчиков на наши беспилотники, и мы получили несколько запросов от западных и европейских стран, хотя они не хотят быть названными", - сказал он.
По словам Талаи-Ник, Иран не выставляет все свои беспилотники из-за некоторых предостережений.
"Если у нас нет политических соображений и соображений безопасности относительно той или иной страны, и мы уверены, что этот беспилотник не будет использован ненадлежащим образом, а также учитывая возможности производства беспилотников и внутренний спрос, мы готовы экспортировать беспилотники, которые находятся в портфеле экспортной продукции", – заявил он.
Представитель ведомства добавил, что ни один из контрактов на экспорт беспилотников с другими странами не был отменен.
"Что касается прошлых обменов с такими странами, как Россия, то ни один из них не был отменен. Однако каждый из них проходит через свои специфические процессы", - отметил он.