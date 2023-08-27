На Луганщину прибыли дополнительные силы ФСБ РФ, которые ищут "диверсантов", - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне активно ищут членов украинского подполья. В регионе увеличилось количество похищений местных жителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В регион прибыли дополнительные силы ФСБ, которые ищут "диверсантов". Следовательно, в области увеличилось количество похищений местных жителей полицаями, которых вывезли в фильтрационные лагеря.

Российские власти не понимают, что, несмотря на свои пропагандистские иллюзии, они лишь недолговечные оккупанты и Силы Обороны знают, где находится враг. Репрессии же только ужесточают сопротивление", - говорится в сообщении.

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